ПСБ стал лауреатом премии Investment Leaders за обслуживание состоятельных клиентов. Жюри высоко оценило новую сервисную модель группы. Клиенты «ПСБ | Благосостояние» получают полный спектр услуг — от брокерского обслуживания и индивидуального доверительного управления до инструментов финансового планирования, в том числе по вопросам наследования и структурирования капитала, управления недвижимостью, ценными бумагами и нематериальными активами, а также привлечения финансирования для реализации бизнес-проектов.

Дилерский холдинг «Автодом» отложил планы IPO. Сроки сдвигаются до восстановления автомобильного рынка к объемам позапрошлого года в 1,6 млн машин, расссказал «Интерфаксу» гендиректор группы Андрей Ольховский. По его словам, IPO остается для компании стратегической целью. Выход теперь запланирован на 2026-2027 годы.

Бывший гендиректор стриминговой платформы Twitch назначен главой компании OpenAI — разработчика ChatGPT, пишет Bloomberg. Эммет Шир сменит одного из ее основателей — Сэма Альтмана. Его уволили из-за того, что он якобы «не был последовательно честен во время общения с советом директоров». Вслед за Альтманом компанию покинул другой соучредитель и президент, Грег Брокман. Оба уже перешли в Microsoft, где займутся исследованиями в области искусственного интеллекта.