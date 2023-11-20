Алексей Русских не отправил в отставку главу минприроды региона

Глава Ульяновской области Алексей Русских пока не принял решение об отставке регионального министра природных ресурсов и экологии Гульнары Рахматулиной. На прошлой неделе координатор реготделения ЛДПР Сергей Маринин направил губернатору обращение, в котором просит отстранить чиновницу от занимаемой должности.

Поводом для обращения к главе региона стала поступившая в Генеральную прокуратуру информация «об имеющейся проблеме несанкционированного складирования отходов». В ходе личного приема граждан генпрокурору России Игорю Краснову о ней сообщила доцент кафедры биологии, экологии и природопользования УлГУ, член региональной Общественной палаты Светлана Ермолаева.

По словам доцента, подрядная организация, осуществляющая рекультивацию полигона ТКО в районе села Красный Яр, «не обладает необходимым опытом и производственным потенциалом для ведения таких работ». По данным Генпрокуратуры РФ, глава ведомства Игорь Краснов «поставил задачу безотлагательно разобраться в ситуации, в том числе с точки зрения антикоррупционного законодательства».

Как сообщал «Ъ-Волга», суд признал незаконным контракт стоимостью 426,3 млн руб. на рекультивацию полигона ТКО «Красный Яр» в связи с тем, что госконтракт был заключен с единственным поставщиком без имеющихся на то оснований. Решение о возможности заключения такого контракта принимала комиссия правительства Ульяновской области под председательством первого вице-премьера Марины Алексеевой по предложению регионального минприроды. Оказалось, что компания «ЭкоИнвест» (Москва), которой был отдан подряд, была учреждена в свое время Гульнарой Рахматулиной, которая сейчас является министром природных ресурсов и экологии Ульяновской области, а по итогам 2022 года при кредиторской задолженности в 98 млн руб. компания имела нулевую выручку, то есть, фактически не работала.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Полигон для своего».

Евгений Чернов