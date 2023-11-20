Экс-глава орловского УФСИН задержан по делу об использовании труда заключенных

Управление Следственного комитета России по Орловской области сообщило о задержании бывшего руководителя местного управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по подозрению в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Уголовное дело против сотрудника ФСИН возбуждено по материалам прокуратуры и регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Волосевич

Фото: УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич

Фото: УФСИН России по Орловской области

По данным «Ъ», подозреваемым является Владимир Волосевич, который руководил УФСИН по Орловской области с 2017 по 2022 год. Его отставку местные СМИ объясняли выходом на пенсию. В нынешнем году орловское управление службы возглавил бывший замначальника УФСИН по Тверской области Павел Федоров.

Как считает следствие, руководитель УФСИН дал подчиненным задание организовать изготовление на территории Исправительной колонии №2 (ИК-2) в Ливнах элементов деревянной лестницы и деревянного каркаса беседки. Все это осужденные изготавливали лично для главы ведомства. Элементы лестницы, которые следствие оценивает в 59 тыс. руб., заказчик не оплатил, а за беседку перевел 15 тыс. руб., хотя она стоила более 126 тыс. руб. Как выяснилось в прошлом году, производство сувенирной продукции из дерева на территории колонии было организовано незаконно, работавших на нем заключенных перевели на швейное производство.

Следствие готовится подать в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. В ведомстве добавили, что в основе уголовного дела лежат также материалы, выделенные из аналогичного дела в отношении начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области Геннадия Яхонтова.

О том, как экс-глава липецкого УФСИН получил три года колонии за взятку, читайте в материале «Ъ» «Где служил, там и сел».

Сергей Толмачев, Воронеж