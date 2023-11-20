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Коммерсантъ FM
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Армения и ЕС утвердили статус наблюдательной миссии на границе с Азербайджаном

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и глава дипмиссии Евросоюза (ЕС) в Армении Василис Марагос подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Миссия Евросоюза начала действовать в Армении с февраля.

Фото: Министерство иностранных дел Армении

Фото: Министерство иностранных дел Армении

Господин Ованнисян отметил, что соглашение о статусе миссии ЕС должно способствовать более эффективному осуществлению ее деятельности. «Из третьих сторон к миссии присоединилась Канада, есть заинтересованность и со стороны других стран. Речь идет о создании доступных условий для наблюдателей, начиная от здравоохранения и заканчивая техническими вопросами. Это соответствует полномочиям, которыми обладают дипломаты в каждой стране»,— объяснил замминистра (цитата по «Арменпресс»).

В свою очередь, господин Марагос подчеркнул, что миссия ЕС призвана обеспечить безопасность жителей региона. «Соглашение о статусе, которое мы подписали сегодня, поможет внести большую правовую определенность, когда речь идет о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране. ЕС привержен установлению мира в регионе, и это один из инструментов, которыми мы располагаем в Армении»,— отметил глава дипмиссии ЕС в Армении.

ЕС запустил работу гражданской миссии в Армении для урегулирования конфликта с Азербайджаном в феврале. В апреле правительство Армении предложило Брюсселю увеличить число наблюдателей гражданской миссии на армяно-азербайджанской границе. Сейчас в Армении присутствуют 103 европейских наблюдателя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения движется Западом наперед».

Милена Костерева

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