Армения и ЕС утвердили статус наблюдательной миссии на границе с Азербайджаном

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и глава дипмиссии Евросоюза (ЕС) в Армении Василис Марагос подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая следит за ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Миссия Евросоюза начала действовать в Армении с февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство иностранных дел Армении Фото: Министерство иностранных дел Армении

Господин Ованнисян отметил, что соглашение о статусе миссии ЕС должно способствовать более эффективному осуществлению ее деятельности. «Из третьих сторон к миссии присоединилась Канада, есть заинтересованность и со стороны других стран. Речь идет о создании доступных условий для наблюдателей, начиная от здравоохранения и заканчивая техническими вопросами. Это соответствует полномочиям, которыми обладают дипломаты в каждой стране»,— объяснил замминистра (цитата по «Арменпресс»).

В свою очередь, господин Марагос подчеркнул, что миссия ЕС призвана обеспечить безопасность жителей региона. «Соглашение о статусе, которое мы подписали сегодня, поможет внести большую правовую определенность, когда речь идет о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране. ЕС привержен установлению мира в регионе, и это один из инструментов, которыми мы располагаем в Армении»,— отметил глава дипмиссии ЕС в Армении.

ЕС запустил работу гражданской миссии в Армении для урегулирования конфликта с Азербайджаном в феврале. В апреле правительство Армении предложило Брюсселю увеличить число наблюдателей гражданской миссии на армяно-азербайджанской границе. Сейчас в Армении присутствуют 103 европейских наблюдателя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения движется Западом наперед».

Милена Костерева