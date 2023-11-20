Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о характеристиках нового планшета Huawei.

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Свой планшет MatePad Air компания Huawei решила продавать в комплекте со съемной беспроводной клавиатурой. И это решение здорово работает, потому что ты получаешь почти ноутбук, то есть устройство, которое имеет статус скорее рабочего инструмента, нежели развлекательного. Кроме того, это выглядит как готовое решение по защите планшета. Клавиатура состоит из двух частей, одна из которых прикрывает заднюю поверхность гаджета, а вторая — оберегает дисплей.

Дополнительные эмоции вызывает возможность клавиатуры работать вне физического контакта с планшетом. Ведь связь идет по Bluetooth, и запустить ее автоматически не составляет проблем. А вот при снятии клавиатуры разрыв приходилось совершать руками. Остается верить, что эта особенность на уровне софта будет решена в будущем.

Конечно, если бы диагональ дисплея Huawei MatePad Air вместо текущих 11,5 дюймов была ближе хотя бы к 13 дюймам, то и клавиатура была бы больше, а значит комфортнее. Но это довольно субъективный вопрос. А вот всего 256 Гб хранилища без возможности использовать карты памяти разочаруют, я уверен, любого пользователя. Даже для строго рабочего инструмента это слабая характеристика. Особенно если учесть, что для версии планшета только с Wi-Fi, без поддержки сим-карты, максимальный объем памяти составляет 128 Гб.

IPS-дисплей оказался на удивление хорош. Приятно было обнаружить поддержку частоты кадров до 144 Гц. В играх показатель выше отметки в 120 почему-то не поднимался, но даже в таком исполнении это здорово. Четыре динамика и высокая автономность провоцируют использовать MatePad Air как центр развлечений. Но разработчики косвенно акцентируют иные сценарии с помощью соотношения сторон 3 к 2, что отлично для работы с документами или чтения книг. К тому же не будем забывать про ограничения хранилища.

Еще одним намеком и стимулом является стилус M-Pencil, который Huawei продает отдельно за 1 руб. вместо якобы 10 тыс. руб. за единицу. И это работает. Из двух цветовых решений черные версии уже закончились.