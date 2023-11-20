«Звезды танцуют под облаками на циферблате»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о главной премии для производителей часов.

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Фото: gphg.org Dior Montres Grand Soir Automate Etoile de Monsieur Dior

Фото: gphg.org

В ноябре в Женеве в очередной раз вручали «часовые Оскары» — приз Grand Prix d’Horlogerie. Давайте посмотрим, какие модели признали лучшими. Начнем с главного приза — «Золотой стрелки». В этом году награда досталась модели Audemars Piguet Code 11.59 Universelle RD #4. Это очень сложные часы, имеющие 23 усложнения, включая парящий турбийон, сплит-хронограф, минутный репетир, вечный календарь и Grand Sonnerie Supersonnerie.

Невероятной красоты часы выиграли приз «Женские сложные». Это Dior Montres Grand Soir Automate Etoile de Monsieur Dior. Вдохновением для их создания стала история о Кристиане Диоре. Однажды, как говорят, он прогуливался по улицам Парижа и нашел на полу золотого цвета звездочку — она стала для дизайнера символом удачи. В часах Montres Grand Soir Automate Etoile de Monsieur Dior звезды, благодаря хитрому усложнению, танцуют под облаками на циферблате.

Приз за лучшее мужское усложнение взял Voutilainen World Timer. Красивые, брутальные часы от Кари Вутилайнена. Обычно он делает часы классического стиля и потому эта модель — особенная редкость.