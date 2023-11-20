Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как китайский пикап справился с дорогами в Приэльбрусье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dongfeng Фото: Dongfeng

За последний год мы уже привыкли к появлению на нашем рынке китайских автомобилей под российскими брендами. Но чтобы у нас под китайским именем официально продавалась, по сути, японская машина — это, согласитесь, редкость.

Китайский автогигант Dongfeng уже давно прочно интегрирован в мировую автоиндустрию и имеет опыт сотрудничества со многими автомобильными компаниями из самых разных стран. В том числе его партнерство с Nissan насчитывает не один десяток лет. Так вот, продающийся у нас с конца лета пикап Dongfeng DF6 — это, по сути дела, Nissan Navara, только произведенный в Поднебесной под другим брендом. Ниссановский пикап хорошо известен во всем мире не только своей надежностью, но и комфортом. Достаточно сказать, что именно на его платформе в свое время был построен Mercedes-Benz X-класса — не самая плохая рекомендация.

На прошлой неделе на пикапе Dongfeng DF6 мне довелось проехать три горных перевала в Приэльбрусье. И чувство дежавю не покидало. Я не про Кавказ, а про машину, у которой даже ключ — это такой ниссановский «овальчик». Мощные дизельные двигатели, подключаемые полный привод и пониженная передача, как автоматические, так и механические коробки… Надо сказать, что, независимо от комплектации, все версии уверенно карабкались по довольно крутым грунтовым склонам с осыпающимися камешками, а на трехкилометровой высоте под колесами уже был лед.

Главный недостаток пикапа, если вы собираетесь использовать его не на ферме, а для туризма, — например, открытый кузов, где ваш багаж находится под прямым воздействием дорожной пыли, атмосферных осадков, а также может привлекать внимание злоумышленников. Какие-то шторки или крышки, купленные в автолавке, — конструкции, как правило, ненадежные. Так вот, представители Dongfeng уверили, что у них есть свои заводские решения того, как из открытого грузового кузова сделать закрытый. Впрочем, у пикапа такой просторный салон, что мы в нем отлично поместились втроем со всеми нашими чемоданами и сумками. Те, кто еще не забыл Nissan Navara, наверняка и про этот простор тоже еще не забыли.