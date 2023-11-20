Определены лауреаты премии в области будущих технологий «Вызов»

В Москве состоялось заседание научного комитета Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Премия создана, чтобы отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека.

Научный комитет выбрал четырех победителей из 218 заявок, поданных на соискание премии. Председатель научного комитета премии «Вызов» профессор Сколтеха Артем Оганов отметил высокий уровень заявок.

«На премию было подано множество по-настоящему прорывных исследований, которые способны поменять научный ландшафт. Уровень заявок очень порадовал, и выбрать лучших из лучших было нелегко. Наших лауреатов можно смело назвать выдающимися и даже великими учеными. Премиальный фонд солидный — 40 млн руб., по 10 млн руб. в каждой из номинаций. Хочется отметить также, что нашу премию отличает первоклассный научный комитет, который отбирал лауреатов по самым строгим правилам. Результат будет обнародован уже в декабре»,— сказал Артем Оганов.

Презентация Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» состоялась в июле 2023 года в рамках Форума будущих технологий. Сбор заявок стартовал 14 июля.

Церемония награждения победителей состоится 19 декабря в ЦВЗ «Манеж» в Москве.