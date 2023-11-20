Песков: от запрета российских алмазов пострадают сами европейцы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный запрет российских алмазов в рамках 12-го пакета санкций. По его словам, санкции против России срабатывают «бумерангом» и что от них «страдают сами европейцы».

«Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга. Страдают интересы самих европейцев. До сих пор нам удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

17 ноября издание EUobserver со ссылкой на черновой документ сообщило, что запрет на импорт алмазов из России в рамках 12-го пакета санкций ЕС затронет ювелирные изделия, содержащие алмазы и жемчуг, в том числе наручные часы.

Если запрет на прямые поставки примут, он начнет действовать с 1 января, а запрет на камни, ограненные в третьих странах,— с 1 сентября 2024 года. Европа была важным рынком для сбыта крупнейшей в России алмазодобывающей компании АЛРОСА. В 2023 году ее поставки российских алмазов в ЕС уже упали в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

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