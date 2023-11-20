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«Все-таки звездных игроков у наших соперников нет»

Владимир Осипов — о подготовке к матчу Россия—Куба

Вечером 20 ноября сборная России по футболу сыграет с командой Кубы. Очередной товарищеский матч пройдет в Волгограде. Сейчас там находится спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов, который наблюдает за тем, как команда Валерия Карпина готовится к предстоящей игре.

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Фото: Владимир Осипов

Фото: Владимир Осипов

Фото: Владимир Осипов

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Фото: Владимир Осипов

Фото: Владимир Осипов

Фото: Владимир Осипов

В Волгограде сборную ждали с хлебом и солью. Причем встречали футболистов девушки в гимнастерках времен Великой Отечественной войны. Волгоград в эти дни празднует 81-ю годовщину решающего контрнаступления. Поэтому в честь событий 1942-го в городе был красочный салют, лазерное шоу, а наши футболисты приехали на Мамаев курган и возложили цветы к вечному огню. Самый юный игрок сборной Сергей Пиняев говорил об этом очень искренне.

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Этот визит сборной не остался без внимания волгоградцев. Игроков постоянно просили сделать совместное фото. Самыми популярными стали легионеры Александр Головин из «Монако» и Далер Кузяев из «Гавра». Сборную Кубы тоже привезли посмотреть на главные памятники Волгограда, но внимания на кубинцев почти никто не обращал, разве что журналисты.

Все-таки звездных игроков у наших соперников нет. Невооруженным глазом было видно, как кубинские друзья замерзли во время экскурсии. К столь сильному и холодному ветру они не привыкли. О погоде в этот день вообще говорили много, в том числе российские игроки. Еще бы, ведь ветер во время тренировок сносил футбольные мячи. Но полузащитник сборной Иван Обляков все равно думал о красивом футболе:

«Ветер, конечно, приличный, но, надеюсь, на стадионе будет лучше. Это не должно повлиять на игру. Конечно, хочется победить и показать красивую игру для болельщиков, для всей страны».

Причем свое мастерство нашим игрокам пришлось показать еще до матча с Кубой. Дело в том, что на занятие команды Карпина, которое проходило на одном из запасных полей рядом с основной ареной, собралось около 500 юных футболистов из спортивных школ Волгограда, и во время двухсторонней игры на тренировке было шумно. Футболисты сборной даже потом поблагодарили трибуны. Главный тренер нашей команды Валерий Карпин говорил, что работать в таких условиях было непривычно:

«Необычно проводить тренировку при такой поддержке трибун. Видимо, в Волгограде есть большой интерес к футболу. Очень благодарен зрителям. Надеюсь, во время матча стадион будет также заполнен, и болельщики поддержат игроков».

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Вопросов к Карпину, как всегда, было много, но наставник перед важной игрой с журналистами откровенничать не стал, а больше отшучивался. На вопрос, готов ли он выйти на поле сам, отвечал, что, может, выпустит только своего помощника Виктора Онопко.

А по поводу нашумевшего ролика, который вышел перед матчем, где Карпин заходит в кубинский бар, останавливает музыку и говорит, что «разберемся в Волгограде», Валерий Георгиевич утверждал, что не хотел сниматься:

«Как обычно, заставили. Нагнули, можно сказать, меня».

В шутку это говорил тренер или всерьез понять было невозможно. В итоге журналисты проводили Карпина аплодисментами. А вот как будет провожать команду и тренера «Волгоград-арена» мы узнаем 20 ноября. Матч начнется в 19:30. Кстати, продано уже почти 40 тыс. билетов. Так что возможен аншлаг.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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