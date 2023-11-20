Вечером 20 ноября сборная России по футболу сыграет с командой Кубы. Очередной товарищеский матч пройдет в Волгограде. Сейчас там находится спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов, который наблюдает за тем, как команда Валерия Карпина готовится к предстоящей игре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Владимир Осипов Фото: Владимир Осипов Фото: Владимир Осипов Следующая фотография 1 / 3 Фото: Владимир Осипов Фото: Владимир Осипов Фото: Владимир Осипов

В Волгограде сборную ждали с хлебом и солью. Причем встречали футболистов девушки в гимнастерках времен Великой Отечественной войны. Волгоград в эти дни празднует 81-ю годовщину решающего контрнаступления. Поэтому в честь событий 1942-го в городе был красочный салют, лазерное шоу, а наши футболисты приехали на Мамаев курган и возложили цветы к вечному огню. Самый юный игрок сборной Сергей Пиняев говорил об этом очень искренне.

Этот визит сборной не остался без внимания волгоградцев. Игроков постоянно просили сделать совместное фото. Самыми популярными стали легионеры Александр Головин из «Монако» и Далер Кузяев из «Гавра». Сборную Кубы тоже привезли посмотреть на главные памятники Волгограда, но внимания на кубинцев почти никто не обращал, разве что журналисты.

Все-таки звездных игроков у наших соперников нет. Невооруженным глазом было видно, как кубинские друзья замерзли во время экскурсии. К столь сильному и холодному ветру они не привыкли. О погоде в этот день вообще говорили много, в том числе российские игроки. Еще бы, ведь ветер во время тренировок сносил футбольные мячи. Но полузащитник сборной Иван Обляков все равно думал о красивом футболе:

«Ветер, конечно, приличный, но, надеюсь, на стадионе будет лучше. Это не должно повлиять на игру. Конечно, хочется победить и показать красивую игру для болельщиков, для всей страны».

Причем свое мастерство нашим игрокам пришлось показать еще до матча с Кубой. Дело в том, что на занятие команды Карпина, которое проходило на одном из запасных полей рядом с основной ареной, собралось около 500 юных футболистов из спортивных школ Волгограда, и во время двухсторонней игры на тренировке было шумно. Футболисты сборной даже потом поблагодарили трибуны. Главный тренер нашей команды Валерий Карпин говорил, что работать в таких условиях было непривычно:

«Необычно проводить тренировку при такой поддержке трибун. Видимо, в Волгограде есть большой интерес к футболу. Очень благодарен зрителям. Надеюсь, во время матча стадион будет также заполнен, и болельщики поддержат игроков».

Вопросов к Карпину, как всегда, было много, но наставник перед важной игрой с журналистами откровенничать не стал, а больше отшучивался. На вопрос, готов ли он выйти на поле сам, отвечал, что, может, выпустит только своего помощника Виктора Онопко.

А по поводу нашумевшего ролика, который вышел перед матчем, где Карпин заходит в кубинский бар, останавливает музыку и говорит, что «разберемся в Волгограде», Валерий Георгиевич утверждал, что не хотел сниматься:

«Как обычно, заставили. Нагнули, можно сказать, меня».

В шутку это говорил тренер или всерьез понять было невозможно. В итоге журналисты проводили Карпина аплодисментами. А вот как будет провожать команду и тренера «Волгоград-арена» мы узнаем 20 ноября. Матч начнется в 19:30. Кстати, продано уже почти 40 тыс. билетов. Так что возможен аншлаг.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".