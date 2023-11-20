«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

К концу 2023 года на мировых рынках сложилась очень непростая обстановка. Что касается российского сегмента, то тут было много различных историй в технологической сфере. В начале года все динамично развивалось, до последнего четвертого квартала, потом началась коррекция по многим бумагам. Были и интересные темы, связанные с размещениями. Что делать инвесторам? В какие акции стоит вложить деньги? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Акции «Астры» хорошо выросли и немного корректируются. У компании и неплохая отчетность, а выручка выросла за девять месяцев в два раза. Другая бумага, которая была и остается в центре нашего внимания, — акции Positive Technologies. Они неплохо скорректировались, стоимость дошла почти до 2 тыс. руб. 20 ноября акция растет на 1,3%. Однако инвесторов разочаровали две темы: возможная допэмиссия в 2024 году и последняя отчетность, где некоторые прогнозы чуть-чуть не совпали с теми ожиданиями, которые были на рынке. Выручка по итогам года может быть чуть ниже ожиданий.

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