Reuters: в отставку ушел глава GM Cruise

Генеральный директор подразделения General Motors (GM) по эксплуатации роботакси Cruise Кайл Вогт ушел в отставку. До этого в минувшую субботу, 18 ноября, господин Вогт в электронном письме принес извинения сотрудникам Cruise за проблемы компании, которая сейчас проходит проверку регуляторов после ДТП с участием одного из роботакси. В своем письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, он написал, что «последние десять лет были потрясающими» и что «Cruise еще только начинает жить и у него великое будущее». Он также заявил, что берет на себя всю ответственность за «ситуацию, в которой оказался Cruise», и отметил, что «необходимо удвоить усилия в вопросах безопасности, прозрачности и участия сообщества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen Lam, Reuters Фото: Stephen Lam, Reuters

Кайл Вогт создал стартап Cruise в 2013 году. В 2016 году стартап был приобретен корпорацией General Motors. За годы работы над технологиями беспилотного вождения она привлекла миллиарды долларов от таких компаний, как Honda, Microsoft, Softbank Vision Fund, Walmart, T. Rowe и самой GM. Летом 2022 года Cruise получил разрешение на запуск ее роботакси в Сан-Франциско.

В августе 2023 года власти Сан-Франциско дали разрешение на круглосуточную коммерческую работу роботакси Cruise в городе. Однако 2 октября одно из беспилотных такси компании попало в ДТП: обычный автомобиль с водителем сбил пешехода, который из-за этого отлетел на встречную полосу, где на него наехало роботакси Cruise, которое не смогло вовремя остановиться.

В рамках расследования инцидента компания в ноябре объявила об отзыве всех 950 роботакси, проходивших тестирование на улицах разных городов США. Сейчас проверка, которую проводит Национальное управление по безопасности дорожного движения, еще продолжается. Глава GM Мэри Барра провела ряд перестановок в руководстве Cruise для управления компанией в период проверок и разбирательств.

Алена Миклашевская