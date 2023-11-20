ПСБ: индекс RSBI по Удмуртской Республике вновь обновил исторический максимум

В третьем квартале 2023 года индекс RSBI* Удмуртской Республики вырос до 57,8 пункта, вновь обновив исторический максимум, что свидетельствует об ускорении темпов роста деловой активности МСП. Субъект вошел в ТОП-10 и расположился на восьмом месте общероссийского рейтинга. Такие данные приведены в исследовании «Индекс RSBI», которое ежеквартально проводит ПСБ совместно с «Опорой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Перейдем к рассмотрению основных компонентов индекса.

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Компонента «Продажи» в 3-м квартале 2023 года достигла 53,6 пункта и впервые вышла в зону активного роста за счет фактических показателей выручки, указывая на восстановление сбыта в регионе. Рост прибыли отметили 35% предпринимателей (+21 п.п. за квартал), а это максимум за все время исследования. Вместе с тем исторически минимальная доля МСП сообщила о сокращении продаж (33%). Более трети компаний позитивно оценивают дальнейшую перспективу в этом направлении до конца года.

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Компонента «Кадры» по итогам 3-го квартала выросла, обновив исторический максимум второй раз за год. 32% компаний МСП региона намерены расширять штат и в ближайшие месяцы не планируют сокращения кадров.

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Компонента «Кредиты» в Удмуртии в 3-м квартале 2023 года оказалась на одном уровне с российским показателем и продолжает оставаться в зоне уверенного роста, обозначая комфортный уровень финансирования в регионе. В отчетном периоде 11% МСБ получили одобрение по кредиту, а 15% его уже имеют. При этом процент предпринимателей, не сумевших получить заемные средства, незначительно увеличился (2 п.п.). На небольшое снижение доступности кредитования, вероятно, повлияло увеличение ключевой ставки ЦБ России в 3-м квартале.

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Компонента «Инвестиции» в 3-м квартале 2023 года повысилась до рекордного уровня за все время наблюдений. В два раза больше опрошенных, чем кварталом ранее, сообщили о расширении своего бизнеса. В ближайшие месяцы склонны наращивать инвестиции 29% респондентов.

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Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ