Власти Краснодара пообещали открыть Николаевский бульвар к 20 ноября

Благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре планируют завершить к 20 ноября. Об этом замглавы города Максим Онищенко сообщил во время прямого эфира МЦУ.

Бульвар планировали сдать в октябре. Подрядчик не выполнил работы в срок, и день сдачи перенесли на 14 ноября. Однако сдать бульвар вовремя не получилось и во второй раз.

Сейчас специалисты высаживают на территории Николаевского бульвара деревья. В мэрии «Ъ-Кубань» сообщили, что подрядчика оштрафуют за срыв сроков.

Татьяна Ручкина

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