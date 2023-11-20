Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Газпром» и «Роснефть» возглавили рейтинг крупнейших компаний-инвесторов РФ

«Газпром», «Роснефть» и «Атомэнергопром» стали лидерами рейтинга Forbes крупнейших компаний-инвесторов. Угольный холдинг «Эльга» сильнее других увеличил инвестпрограмму — почти в пять раз, до 100 млрд руб.

Рейтинг крупнейших компаний-инвесторов составляется второй раз. В прошлый входили 50 компаний, сумма инвестиций учитывалась за пять лет. Второй рейтинг составляется по итогам 2022 года среди 30 компаний. Это связано с закрытием финансовой отчетности, из-за чего рейтинг лишился около 40 компаний, которые могли претендовать на участие в нем. В сумму инвестиций включены затраты на приобретение основных средств и нематериальных активов, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, расходы на поглощение других компаний и другие показатели.

Лидеры рейтинга компаний-инвесторов:

  1. «Газпром» — 2,295 трлн руб.;
  2. «Роснефть» — 1,132 трлн руб.;
  3. «Атомэнергопром» — 786,1 млрд руб.;
  4. «Арктик СПГ 2» — 335,8 млрд руб.;
  5. «Норильский никель» — 290,1 млрд руб.;
  6. «Московский метрополитен» — 206,3 млрд руб.;
  7. «Татнефть» — 185,5 млрд руб.;
  8. «Балтийский химический комплекс» — 173,4 млрд руб.;
  9. МТС — 128,1 млрд руб.;
  10. ИНК — 127,8 млрд руб.

Кроме холдинга «Эльга» инвестиции сильно нарастили ИНК (+55%) и Ozon (+85%). Наибольшее снижение показали «Магнит» (-58%) и «Яндекс» (-58%). Суммарные инвестиции 30 участников рейтинга увеличились на 11%, до 7 трлн руб.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...