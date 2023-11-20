«Газпром» и «Роснефть» возглавили рейтинг крупнейших компаний-инвесторов РФ

«Газпром», «Роснефть» и «Атомэнергопром» стали лидерами рейтинга Forbes крупнейших компаний-инвесторов. Угольный холдинг «Эльга» сильнее других увеличил инвестпрограмму — почти в пять раз, до 100 млрд руб.

Рейтинг крупнейших компаний-инвесторов составляется второй раз. В прошлый входили 50 компаний, сумма инвестиций учитывалась за пять лет. Второй рейтинг составляется по итогам 2022 года среди 30 компаний. Это связано с закрытием финансовой отчетности, из-за чего рейтинг лишился около 40 компаний, которые могли претендовать на участие в нем. В сумму инвестиций включены затраты на приобретение основных средств и нематериальных активов, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, расходы на поглощение других компаний и другие показатели.

Лидеры рейтинга компаний-инвесторов:

«Газпром» — 2,295 трлн руб.; «Роснефть» — 1,132 трлн руб.; «Атомэнергопром» — 786,1 млрд руб.; «Арктик СПГ 2» — 335,8 млрд руб.; «Норильский никель» — 290,1 млрд руб.; «Московский метрополитен» — 206,3 млрд руб.; «Татнефть» — 185,5 млрд руб.; «Балтийский химический комплекс» — 173,4 млрд руб.; МТС — 128,1 млрд руб.; ИНК — 127,8 млрд руб.

Кроме холдинга «Эльга» инвестиции сильно нарастили ИНК (+55%) и Ozon (+85%). Наибольшее снижение показали «Магнит» (-58%) и «Яндекс» (-58%). Суммарные инвестиции 30 участников рейтинга увеличились на 11%, до 7 трлн руб.

Леонид Уварчев