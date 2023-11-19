Зеленский назначил нового командующего медицинскими силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении Татьяны Остащенко с должности командующего медицинскими силами ВСУ. Об этом он сказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

Новым командующим, по словам господин Зеленского, назначен Анатолий Казмирчук. Ранее он руководил Национальным военно-медицинским клиническим центром в Киеве.

Решение о назначении нового командующего подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров. Основными задачами господина Казмирчука он назвал цифровизацию, обучение тактической медицине и проведение ротации.

Решение о кадровых перестановках президент Украины объяснил необходимостью «принципиально нового уровня медицинского обеспечения» военных. Как пишет издание «Украинская правда», на увольнении Татьяны Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением ВСУ.

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