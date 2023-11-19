Этап Гран-при России по фигурному катанию в Самаре выиграла Ксения Синицына

Победителем пятого этапа Гран-при России в Самаре в женском одиночном катании стала Ксения Синицына. В сумме за короткую и произвольную программы она набрала 216,08 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«В мыслях я была готова, что могу победить. Я давно не попадала на пьедестал. Золото — это большой прорыв для меня»,— сказала Ксения Синицына (цитата по «Матч ТВ»).

Второе место заняла Дарья Садкова (210,71 балла), третье — Ксения Гущина (197,92 балла). Следующий этап Гран при России пройдет в Москве с 24 по 26 ноября. Победителем этапа Гран-при в Самаре в мужском катании стал Петр Гуменник. Суммарно он набрал 300,66 балла.

Петр Бузлаев