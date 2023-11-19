Минобрнауки: почти 35 тыс. участников СВО и членов их семей обучаются в вузах

В Минобрнауки сообщили, что в российских вузах обучается почти 35 тыс. участников спецоперации и членов их семей. Перевод с платного на бюджетное обучение из них оформили более 800 человек.

«Сейчас по итогам приемной кампании поступило 1,2 тыс. участников СВО и 8,1 тыс. членов их семей. На бесплатное обучение переведено 448 участников СВО и 420 их детей. Всего в вузах обучается 12 855 участников СВО и 21 643 члена семей участников СВО»,— сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский (цитата по ТАСС).

В июле замминистра Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщал, что в 2023 году по квоте для участников СВО и их детей в вузы поступили около 7 тыс. абитуриентов. В сентябре сообщалось, что количество студентов, зачисленных по этой квоте, составило более 8,5 тыс. человек. Всего в 2023 году университетам выделили 626 278 бюджетных мест.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников спецоперации, а также героев России и обладателей орденов Мужества смогут учиться в вузах по квоте. Для них обязали выделить не менее 10% от всех мест для зачисления.

Подробнее — в материале «Ъ» «Участники СВО переходят в поступление».

Петр Бузлаев