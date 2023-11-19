Тамбовский депутат Госдумы Журавлев предложил дать гражданство всем желающим воевать за Россию украинцам

Председатель партии «Родина», первый зампред комитета Госдумы по обороне и депутат от Тамбовской области Алексей Журавлев предложил предоставлять гражданство России всем бойцам вооруженных сил Украины, которые перейдут на сторону РФ.

Как заявил депутат News.ru, если «украинцы изъявили желание воевать на нашей стороне, они должны получать сразу гражданство»: «Нужно их, наоборот, стимулировать к этому делу. Чем больше перейдут на нашу сторону, тем меньше вероятности, что погибнут наши бойцы».

Такую инициативу Алексей Журавлев выдвинул после сообщений о переходе на сторону Россию украинского летчика Алексея Воеводы. По данным ТАСС, он смог долететь до подконтрольной РФ территории на угнанном Су-27 18 ноября.

Минобороны Украины отрицает переход летчика. В То же время бывший министр информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что Алексей Воевода тайно сотрудничал с российскими военными с самого спецоперации.

Александр Прытков

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