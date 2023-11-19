Финские военные строят заграждение на российской границе в Карелии

На контрольно-пропускном пункте «Вартиус» на российско-финской границе (МАПП «Люття» в Карелии) появились военные. Об этом сообщают финские СМИ.

За минувшую субботу на КПП прибыло 67 просителей убежища, он оказался перегружен. Уточняется, что военные начали оказывать помощь финским пограничникам — они занимаются строительством защитных заграждений — барьеров.

По данным погранслужбы Финляндии, накануне ночью два человека незаконно пресекли границу в Южной Карелии и были задержаны. В воскресенье ожидается оживленный трафик. В настоящий момент в очереди уже стоят автомобили, направляющиеся в Хельсинки, Тампере и Турку.

Ранее «Ъ» писал, что Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с Россией.

Также стало известно, что накануне несколько сотен проживающих в Финляндии россиян провели митинг у парламента в Хельсинки. Они требовали разрешить пересекать границу тем людям, которые имеют для этого законные основания.

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