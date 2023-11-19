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Коммерсантъ FM
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Гладков сообщил об обстреле ВСУ белгородского поселка «Точкой-У»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 18 ноября по окраине поселка Ровеньки была выпущена ракета «Точка-У». По его словам, пострадавших не было. В результате обстрела зафиксированы повреждения семи частных домовладений, трех автомобилей, а также одного предприятия.

Господин Гладков не уточнил, о каком предприятии идет речь. Он также отметил, что в результате обстрела повреждена линия электропередачи. «В настоящий момент аварийные службы ее восстанавливают»,— добавил губернатор.

«Точка-У» — тактический ракетный комплекс. В состав комплекса входит одноступенчатая ракета с кассетной или осколочно-фугасной боевой частью, масса боевой части — 482 кг.

Сегодня, 19 ноября, около 5:00 мск Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Ровеньки, в результате которого были повреждены три частных домовладения. По его словам, пострадавших нет. Вечером 18 ноября господин Гладков сообщал об атаке дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи. Двое мужчин, получивших осколочные ранения, госпитализированы.

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