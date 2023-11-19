Байден считает, что конфликты на Украине и в Израиле принесут миру прогресс

Президент США Джо Байден написал статью для американского издания The Washington Post, в которой порассуждал о влиянии военных конфликтов на Украине и в Израиле на ситуацию в мире и в Соединенных Штатах. Политик полагает, что происходящие сейчас события в будущем «принесут миру и Америке прогресс».

«В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс»,— отметил американский президент.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и все мировое сообщество должны приложить максимум усилий для успешного завершения боевых действий в зонах конфликта в Израиле и на Украине. Джо Байден также приравнял действия палестинского радикального движения «Хамас» в Израиле к политике президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. «И Путин, и "Хамас" борются, чтобы стереть с лица земли соседнюю демократию. И Путин, и "Хамас" надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим беспорядком. Америка не может и не будет этого допускать»,— пояснил господин Байден свою позицию.

В этой же статье президент США выразил мнение о том, что по окончании войны «Хамаса» с Израилем контролировать сектор Газа должна Палестинская национальная администрация, а сам палестинский народ «заслужил право» на создание полноценного собственного государства.

Александр Кислов