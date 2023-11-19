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Коммерсантъ FM
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Словакия против включения ядерного топлива в 12 пакет санкций ЕС против РФ

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что республика выступает против ограничений на поставки ядерного топлива из России в рамках 12 пакета санкций Евросоюза, передает Aktuality.sk.

При этом господин Бланар отметил, что Словакия не будет блокировать 12 пакет санкций ЕС против РФ, если в него не будет включен пункт о ядерном топливе. Как сообщило издание, Словакия на данный момент не имеет других поставщиков ядерного топлива кроме России.

В начале ноября помощница министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф заявила Financial Times, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности, а также достижению целей по климату. Она призвала Конгресс выделить средства для восстановления внутренней цепочки поставок и ограничить импорт из страны.

Евросоюз в 2022 году впервые за восемь лет вернулся к стратегии увеличения запасов ядерного топлива. Топливом стали запасаться владельцы реакторов советского типа из-за опасений введения санкций на поставки из России. Одновременно операторы АЭС западного дизайна активно уходят от закупок урана из РФ, из-за чего объем его поставок в ЕС в 2022 году упал на 16% год к году. В «Росатоме» заявили, что снижение объемов поставок может быть связано с графиком поставки и рыночными ценами на продукцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Уран на черный день».

Эрдни Кагалтынов

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