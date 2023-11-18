Спецборт МЧС со 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира

Самолет МЧС России доставит еще одну группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей в Москву. Спецборт со 120 гражданами России уже вылетел из Каира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. На борту 120 граждан РФ и членов их семей. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России»,— сообщило ведомство.

Самолеты МЧС перевезли уже три группы россиян, эвакуированных из сектора Газа. По состоянию на 17 ноября из сектора Газа эвакуировано более 500 человек, среди них 300 несовершеннолетних. При этом 288 эвакуированных граждан уже прибыли в Россию. Первая группа россиян покинула анклав 12 ноября.

Подробнее о ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Танки скорой помощи».

Анастасия Ларина