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Коммерсантъ FM
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Инкассаторы банка в Москве, рядом с которым похитили 300 млн руб., не участвовали в инциденте

«РостФинанс» заявил о непричастности сотрудников к ограблению в центре Москвы

Сотрудники банка «РостФинанс», у отделения которого накануне, 17 ноября, произошло ограбление со стрельбой, не причастны к инциденту, сообщили в кредитной организации. Денежные средства банка в произошедшем также не фигурировали.

«Инкассаторская служба Банка в инциденте не участвовала, сотрудники Банка участниками инцидента не являются. Мы сожалеем о случившемся и оказываем всю необходимую помощь следственным органам. Все отделения и службы Банка продолжают работу в штатном режиме»,— говорится в группе банка во «ВКонтакте».

Вчера, 17 ноября, несколько человек открыли стрельбу у отделения «РостФинанса» на улице Пресненский вал, похитили сумку примерно с 300 млн руб. у двух курьеров, а затем скрылись на автомобиле. В результате пострадал один из курьеров. Как сообщили в правоохранительных органах, преступление было спланировано и совершено по наводке.

Лусине Баласян

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