У отделения банка в центре Москвы произошло ограбление со стрельбой

Несколько человек открыли стрельбу у отделения одного из банков в центре Москвы и похитили сумку с примерно 300 млн руб. у двух курьеров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ сообщили, что пострадал один из курьеров.

Неизвестные подъехали к курьерам, открыли стрельбу и похитили деньги. В результате пострадал один из курьеров, информация о его состоянии не уточняется. Как пишет ТАСС, неизвестные скрылись на автомобиле Mercedes.

Инцидент произошел в 19:30 на Пресненском валу. Telegram-канал Shot пишет, что стрельба произошла у здания банка «Ростфинанс», объявлен план «Перехват». Согласно сервису «Яндекс Карты», отделение банка расположено по адресу ул. Пресненский Вал, 16, стр. 3.

Прокуратура Москвы сообщила, что контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ). Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, преступление было спланировано и совершено по наводке.

Лусине Баласян