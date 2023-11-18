The Times: Украина «перепрограммирует» попавших в плен российских военных

Украинские власти занимаются «перепрограммированием» попавших в плен российских военных, сообщает британское издание The Times. По данным журналистов, побывавших в местах содержания пленных, россиянам читают курс украинской истории и заставляют слушать гимн Украины.

«Это как попытка вытащить кого-то из религиозной секты»,— сообщил изданию спикер украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. По его словам, Киев также занимается борьбой с «неоимпериалистической идеологией» среди пленных.

В материале The Times отмечается, что в рамках программы «перепрограммирования» российских пленных будят в шесть часов утра звуками украинского гимна через громкоговоритель, который выведен в каждое помещение. По пути в столовую пленные должны пройти по аллее, увешанной фотографиями украинского националиста Степана Бандеры и украинского поэта Тараса Шевченко. Далее после завтрака надо выстоять минуту молчания в память погибших с украинской стороны в результате боевых действий.

При этом, несмотря на «программу перепрограммирования», многие российские военные по-прежнему считают Украину и РФ «одной страной». «Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы — одна страна»,— рассказал The Times российский военнопленный по имени Николай.

Украинские власти не раскрывают данные о количестве находящихся в плену российских военных. В октябре 2023 года глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что, согласно установленной информации, число бойцов вооруженных сил РФ, оказавшихся в плену, превышает 500 человек. Согласно данным украинского правительства, в плену у России сейчас находится более 2,3 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов