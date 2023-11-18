Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

The Times: Украина «перепрограммирует» попавших в плен российских военных

Украинские власти занимаются «перепрограммированием» попавших в плен российских военных, сообщает британское издание The Times. По данным журналистов, побывавших в местах содержания пленных, россиянам читают курс украинской истории и заставляют слушать гимн Украины.

«Это как попытка вытащить кого-то из религиозной секты»,— сообщил изданию спикер украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. По его словам, Киев также занимается борьбой с «неоимпериалистической идеологией» среди пленных.

В материале The Times отмечается, что в рамках программы «перепрограммирования» российских пленных будят в шесть часов утра звуками украинского гимна через громкоговоритель, который выведен в каждое помещение. По пути в столовую пленные должны пройти по аллее, увешанной фотографиями украинского националиста Степана Бандеры и украинского поэта Тараса Шевченко. Далее после завтрака надо выстоять минуту молчания в память погибших с украинской стороны в результате боевых действий.

При этом, несмотря на «программу перепрограммирования», многие российские военные по-прежнему считают Украину и РФ «одной страной». «Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы — одна страна»,— рассказал The Times российский военнопленный по имени Николай.

Украинские власти не раскрывают данные о количестве находящихся в плену российских военных. В октябре 2023 года глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что, согласно установленной информации, число бойцов вооруженных сил РФ, оказавшихся в плену, превышает 500 человек. Согласно данным украинского правительства, в плену у России сейчас находится более 2,3 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

Фотогалерея

Военная операция на Украине

Предыдущая фотография
Местные жители фотографируют дома, разрушенные в результате обстрела города Селидово в Донбассе

Местные жители фотографируют дома, разрушенные в результате обстрела города Селидово в Донбассе

Фото: Reuters / Alina Smutko

Украинский военнослужащий запрыгивает на самоходную гаубицу в Запорожской области

Украинский военнослужащий запрыгивает на самоходную гаубицу в Запорожской области

Фото: Reuters / Stringer

Донецкие беженцы обедают во временном убежище в Константиновке

Донецкие беженцы обедают во временном убежище в Константиновке

Фото: Reuters / Alina Smutko

Военнослужащий несет продовольствие в расположение на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации

Военнослужащий несет продовольствие в расположение на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский военнопленный на Запорожском направлении

Украинский военнопленный на Запорожском направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинские военнослужащие проезжают мимо горящего автомобиля, атакованного дроном

Украинские военнослужащие проезжают мимо горящего автомобиля, атакованного дроном

Фото: Reuters

Украинские военнослужащие на учениях в Киевской области

Украинские военнослужащие на учениях в Киевской области

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Сапер использует дистанционно управляемую машину разминирования на поле около Каменки

Сапер использует дистанционно управляемую машину разминирования на поле около Каменки

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (слева) на передаче 10 дронов-камикадзе «Жириновский» российским военным

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (слева) на передаче 10 дронов-камикадзе «Жириновский» российским военным

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Муниципальные работники убирают территорию в Одессе

Муниципальные работники убирают территорию в Одессе

Фото: Reuters / Nina Liashonok

Горящий танк около Угледара

Горящий танк около Угледара

Фото: Reuters

Танки Т-80 ВС РФ на Краснолиманском направлении

Танки Т-80 ВС РФ на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Спасатели тушат пожар в Донецке

Спасатели тушат пожар в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Спасатели эвакуируют женщину в Донецке

Спасатели эвакуируют женщину в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Украинский военнослужащий в Киеве

Украинский военнослужащий в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Российские военнослужащие перед принятием причастия

Российские военнослужащие перед принятием причастия

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский вручает боевой флаг военнослужащему

Президент Украины Владимир Зеленский вручает боевой флаг военнослужащему

Фото: Reuters

Сотрудники экстренных служб в Харькове ликвидируют пожар, начавшийся после обстрела

Сотрудники экстренных служб в Харькове ликвидируют пожар, начавшийся после обстрела

Фото: Sergey Bobok / AFP

Украинский военный на бронемашине недалеко от Херсона

Украинский военный на бронемашине недалеко от Херсона

Фото: Roman Pilipey / AFP

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» на базе разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на Запорожском направлении СВО

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» на базе разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на Запорожском направлении СВО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Восстановительные работы на одной из улиц Северодонецка

Восстановительные работы на одной из улиц Северодонецка

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Военнослужащие ВСУ готовят к запуску беспилотник «Акула»

Военнослужащие ВСУ готовят к запуску беспилотник «Акула»

Фото: Reuters / Alina Smutko

Человек на фоне пожара, начавшегося после обстрела станции Мушкетово в Донецке

Человек на фоне пожара, начавшегося после обстрела станции Мушкетово в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Женщина у жилого дома в Харькове, разрушенного в результате обстрела

Женщина у жилого дома в Харькове, разрушенного в результате обстрела

Фото: Ukrinform / NurPhoto / AFP

Склады в Херсоне, разрушенные в результате обстрела

Склады в Херсоне, разрушенные в результате обстрела

Фото: Reuters / Ivan Antypenko

Граффити в Донецке

Граффити в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия взрыва в районе Авдеевки

Последствия взрыва в районе Авдеевки

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Пострадавший жилой дом в Донецке

Пострадавший жилой дом в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники полиции возле поврежденного дома в Херсоне

Сотрудники полиции возле поврежденного дома в Херсоне

Фото: Roman Pilipey / AFP

Работы по разминированию возле города Изюм

Работы по разминированию возле города Изюм

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Последствия обстрела Калининского района Донецка

Последствия обстрела Калининского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Попавший под обстрел логистический центр в поселке Коротыч под Харьковом

Попавший под обстрел логистический центр в поселке Коротыч под Харьковом

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Спасатель работает на месте обстрела склада в Донецке

Спасатель работает на месте обстрела склада в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Ремонт военной техники в тыловом районе спецоперации

Ремонт военной техники в тыловом районе спецоперации

Фото: Александр Река / ТАСС

Дети играют на танке, установленном в качестве памятника в Киеве

Дети играют на танке, установленном в качестве памятника в Киеве

Фото: Alex Babenko / AP

Здание, поврежденное в результате ракетного обстрела, в Запорожье

Здание, поврежденное в результате ракетного обстрела, в Запорожье

Фото: Reuters / Stringer

Украинская боевая бронированная машина БМП-1 в окрестностях Авдеевки

Украинская боевая бронированная машина БМП-1 в окрестностях Авдеевки

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Тестирование дрона, произведенного разработчиками из России, бойцами подразделения БАРС на запорожском направлении

Тестирование дрона, произведенного разработчиками из России, бойцами подразделения БАРС на запорожском направлении

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российский военнослужащий во время работы беспилотных наземных аппаратов на линии боевого соприкосновения

Российский военнослужащий во время работы беспилотных наземных аппаратов на линии боевого соприкосновения

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Мужчина позирует на танке на выставке украинской военной техники в Луганске

Мужчина позирует на танке на выставке украинской военной техники в Луганске

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автомобиль гуманитарной миссии ВСУ с телами погибших

Автомобиль гуманитарной миссии ВСУ с телами погибших

Фото: Genya Savilov / AFP

Местный житель осматривает свой разрушенный дом в Донецке

Местный житель осматривает свой разрушенный дом в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Выпускной офицеров-капелланов в Софийском соборе в Киеве

Выпускной офицеров-капелланов в Софийском соборе в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Разрушенный в результате атаки беспилотников дом в Белгороде

Разрушенный в результате атаки беспилотников дом в Белгороде

Фото: Reuters

Волонтеры разгружают гуманитарную помощь в городе Угледар

Волонтеры разгружают гуманитарную помощь в городе Угледар

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Спасатели возле дома, разрушенного в результате падения беспилотника в Белгороде

Спасатели возле дома, разрушенного в результате падения беспилотника в Белгороде

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Местный житель несет лист ДСП для ремонта дома, поврежденного в результате обстрела села Гроза под Харьковом

Местный житель несет лист ДСП для ремонта дома, поврежденного в результате обстрела села Гроза под Харьковом

Фото: Alex Babenko / AP

Свежевырытые могилы на кладбище в селе Гроза под Харьковом

Свежевырытые могилы на кладбище в селе Гроза под Харьковом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Украинские военнослужащие наводят миномет

Украинские военнослужащие наводят миномет

Фото: Reuters / Stringer

Спортсмен на открытии второго корпуса Единого центра поддержки участников СВО в Москве

Спортсмен на открытии второго корпуса Единого центра поддержки участников СВО в Москве

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Уличная торговля в Мелитополе

Уличная торговля в Мелитополе

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Женщина возлагает цветы в память о жертвах ракетного обстрела в селе Гроза Харьковской области

Женщина возлагает цветы в память о жертвах ракетного обстрела в селе Гроза Харьковской области

Фото: Reuters / Thomas Peter

Жители Харькова рядом со зданиями, пострадавшими от ракетного обстрела

Жители Харькова рядом со зданиями, пострадавшими от ракетного обстрела

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Министр обороны России Сергей Шойгу (справа) на одном из полигонов Южного военного округа

Министр обороны России Сергей Шойгу (справа) на одном из полигонов Южного военного округа

Фото: Reuters

Российский военнослужащий недалеко от Луганска

Российский военнослужащий недалеко от Луганска

Фото: Александр Река / ТАСС

Волонтер управляет дроном при разминировании поля в Харьковской области

Волонтер управляет дроном при разминировании поля в Харьковской области

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Обучение российских военнослужащих управлению FPV-дронами в полевом центре «Небесный воин» ЦВО

Обучение российских военнослужащих управлению FPV-дронами в полевом центре «Небесный воин» ЦВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Мариуполя у своего разрушенного дома

Жительница Мариуполя у своего разрушенного дома

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Митинг-концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия» на Красной площади

Митинг-концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия» на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Вид на разрушения в Изюме

Вид на разрушения в Изюме

Фото: Ozge Elif Kizil / Anadolu Agency / AFP

Женщина на фоне поврежденного дома в Донецке

Женщина на фоне поврежденного дома в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военнопленный в Запорожской области

Украинский военнопленный в Запорожской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военнопленные изготавливают мебель в мастерской на западе Украины

Российские военнопленные изготавливают мебель в мастерской на западе Украины

Фото: Roman Pilipey / AFP

В Харьковской области во время раздачи гуманитарной помощи местные жители разглядывают зенитную самоходную установку «Гепард»

В Харьковской области во время раздачи гуманитарной помощи местные жители разглядывают зенитную самоходную установку «Гепард»

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Украинские военнослужащие из горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ведут огонь из самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» по российским войскам в ДНР

Украинские военнослужащие из горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ведут огонь из самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» по российским войскам в ДНР

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Военнослужащий несет гильзу от снаряда самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» на Краснолиманском направлении

Военнослужащий несет гильзу от снаряда самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взрыв ракеты над Киевом

Взрыв ракеты над Киевом

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Разрушенные дома в Клищевке

Разрушенные дома в Клищевке

Фото: Alex Babenko / AP

Женщина около поврежденного дома в Покровске

Женщина около поврежденного дома в Покровске

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Поврежденный институт в Киеве

Поврежденный институт в Киеве

Фото: Roman Hrytsyna / AP

Женщина около своего дома в Донецке

Женщина около своего дома в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над штабом Черноморского флота в Севастополе

Дым над штабом Черноморского флота в Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поврежденные автомобили в Токмаке

Поврежденные автомобили в Токмаке

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Бойцы отряда «Эспаньола» ВС РФ едут на передовую для выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении

Бойцы отряда «Эспаньола» ВС РФ едут на передовую для выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Люди в реабилитационном центре в Харькове

Люди в реабилитационном центре в Харькове

Фото: Ozge Elif Kizil / Anadolu Agency / AFP

Пожар в жилом доме после обстрела

Пожар в жилом доме после обстрела

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украинский военнослужащий поднимает флаг страны в прифронтовом селе Андреевка

Украинский военнослужащий поднимает флаг страны в прифронтовом селе Андреевка

Фото: Alex Babenko / AP

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает полигон подготовки военнослужащих РФ в ДНР

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает полигон подготовки военнослужащих РФ в ДНР

Фото: РИА Новости

Дым от пожара на южной площадке Севморзавода в Севастополе

Дым от пожара на южной площадке Севморзавода в Севастополе

Фото: Виктория Суконникова / ТАСС

Фермер у разрушенного зернохранилища около Орехова

Фермер у разрушенного зернохранилища около Орехова

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Поврежденный в результате обстрела детский сад в Донецке

Поврежденный в результате обстрела детский сад в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от обстрелов в Донецке

Дым от обстрелов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Взрыв беспилотника в Киеве

Взрыв беспилотника в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Ремонтные работы по восстановлению пострадавших после обстрелов жилых домов в Мариуполе

Ремонтные работы по восстановлению пострадавших после обстрелов жилых домов в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинские военнослужащие на дороге возле села Благодатное под Донецком

Украинские военнослужащие на дороге возле села Благодатное под Донецком

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Поврежденное в результате ракетного удара отделение полиции в Кривом Роге в Днепропетровской области

Поврежденное в результате ракетного удара отделение полиции в Кривом Роге в Днепропетровской области

Фото: Reuters

Грузовик с маркировкой в ДНР

Грузовик с маркировкой в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник правоохранительных органов во время проверки на безопасность избирательного участка на выборах в органы местного самоуправления ДНР

Сотрудник правоохранительных органов во время проверки на безопасность избирательного участка на выборах в органы местного самоуправления ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские флаги среди крестов на кладбище в ДНР

Российские флаги среди крестов на кладбище в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вертолет на патрулировании в ДНР

Вертолет на патрулировании в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Госсекретарь США Энтони Блинкен осматривает бункер вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк

Госсекретарь США Энтони Блинкен осматривает бункер вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк

Фото: Reuters

Свадебная церемония в госпитале в Киеве

Свадебная церемония в госпитале в Киеве

Фото: LIBKOS / AP

Воронка от предполагаемого места крушения дрона в Румынии

Воронка от предполагаемого места крушения дрона в Румынии

Фото: Reuters

Медики грузят раненого в машину скорой помощи в Константиновке

Медики грузят раненого в машину скорой помощи в Константиновке

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Поврежденный торговый центр на окраине Киева

Поврежденный торговый центр на окраине Киева

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Сотрудники следственных органов на месте падения беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону

Сотрудники следственных органов на месте падения беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Сотрудники следственных органов возле поврежденного во время обстрела Волновахского краеведческого музея

Сотрудники следственных органов возле поврежденного во время обстрела Волновахского краеведческого музея

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Мужчина в разрушенном жилом доме в Кировском районе Донецка

Мужчина в разрушенном жилом доме в Кировском районе Донецка

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Последствия обстрела села Конские Раздоры в Запорожской области

Последствия обстрела села Конские Раздоры в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Рабочие устанавливают монумент защитникам Донбасса на площади имени Александра Захарченко в Донецке

Рабочие устанавливают монумент защитникам Донбасса на площади имени Александра Захарченко в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа экипажа танка Т-90М на Красно-Лиманском направлении

Работа экипажа танка Т-90М на Красно-Лиманском направлении

Фото: Александр Река / ТАСС

Обломок ракеты в Краматорске

Обломок ракеты в Краматорске

Фото: LIBKOS / AP

Прощание с украинскими летчиками, погибшими под Донецком

Прощание с украинскими летчиками, погибшими под Донецком

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Харьковские школьники учатся в помещении, оборудованном под учебный класс на одной из станции метро

Харьковские школьники учатся в помещении, оборудованном под учебный класс на одной из станции метро

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Вид с воздуха на окрестности Бахмута (Артемовска)

Вид с воздуха на окрестности Бахмута (Артемовска)

Фото: LIBKOS / AP

Строй бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Строй бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Фото: LIBKOS / AP

Взрыв в небе над Киевом

Взрыв в небе над Киевом

Фото: Reuters / Vladyslav Sodel

Эвакуация жителей села Степногорск в Запорожской области

Эвакуация жителей села Степногорск в Запорожской области

Фото: Reuters / Stringer

Эвакуация украинских солдат под Бахмутом

Эвакуация украинских солдат под Бахмутом

Фото: LIBKOS / AP

Жители Мариуполя стоят за бюллетенями на передвижном избирательном участке для голосования на досрочных выборах депутатов Народного совета ДНР

Жители Мариуполя стоят за бюллетенями на передвижном избирательном участке для голосования на досрочных выборах депутатов Народного совета ДНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дом детского творчества в Каменке-Днепровской после атаки беспилотников

Дом детского творчества в Каменке-Днепровской после атаки беспилотников

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Жительница Киева выносит вещи из своего дома, разрушенного в результате ракетного удара

Жительница Киева выносит вещи из своего дома, разрушенного в результате ракетного удара

Фото: Reuters / Danylo Antoniuk

Украинский военнослужащий смотрит на подбитый украинский танк возле села Работино Запорожской области

Украинский военнослужащий смотрит на подбитый украинский танк возле села Работино Запорожской области

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жители возле поврежденного многоквартирного дома в Киеве

Жители возле поврежденного многоквартирного дома в Киеве

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Украинские пожарные рядом с горящим заводом после ракетного удара в селе Гоголеве Полтавской области

Украинские пожарные рядом с горящим заводом после ракетного удара в селе Гоголеве Полтавской области

Фото: @ermaka2022

Пожар в Пскове после атаки украинской беспилотников

Пожар в Пскове после атаки украинской беспилотников

Фото: Ostorozhno Novosti / AP

Разрушенный в результате обстрела дом в Куйбышевском районе

Разрушенный в результате обстрела дом в Куйбышевском районе

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Иван Андрианов из рок-группы «Ас Вентура» выступает перед военнослужащими Аксайского отряда казачьего разведывательно-штурмового отряда «Дон», дислоцированного на Кинбурнской косе в Херсонской области

Иван Андрианов из рок-группы «Ас Вентура» выступает перед военнослужащими Аксайского отряда казачьего разведывательно-штурмового отряда «Дон», дислоцированного на Кинбурнской косе в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Коммунальщики убирают последствия обстрела в Днепре

Коммунальщики убирают последствия обстрела в Днепре

Фото: Reuters / Mykola Synelnykov

Украинские военнослужащие поднимают национальный флаг в поселке Работино Запорожской области

Украинские военнослужащие поднимают национальный флаг в поселке Работино Запорожской области

Фото: Reuters

Жительница Донецка убирается в своем доме, пострадавшем от обстрела

Жительница Донецка убирается в своем доме, пострадавшем от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Последствия попадания беспилотника в строящееся здание в «Москва-Сити»

Последствия попадания беспилотника в строящееся здание в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Раненый мужчина стоит на площади у Черниговского областного академического музыкально-драматического театра

Раненый мужчина стоит на площади у Черниговского областного академического музыкально-драматического театра

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Последствия атаки беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске

Последствия атаки беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске

Фото: страница Романа Старовойта в Telegram

Работы по восстановлению дома, пострадавшего при обстреле в Волновахе

Работы по восстановлению дома, пострадавшего при обстреле в Волновахе

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Выставка сгоревшей российской техники в Киеве

Выставка сгоревшей российской техники в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Рабочий косит траву вдоль дороги рядом с новостройками в Мариуполе

Рабочий косит траву вдоль дороги рядом с новостройками в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия падения беспилотника на Экспоцентр в районе «Москва-Сити»

Последствия падения беспилотника на Экспоцентр в районе «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Строители восстанавливают разрушенный мост через Северский Донец в Святогорске

Строители восстанавливают разрушенный мост через Северский Донец в Святогорске

Фото: Bram Janssen / AP

Спасатели тушат жилой дом после ракетного удара во Львове

Спасатели тушат жилой дом после ракетного удара во Львове

Фото: Reuters / Roman Baluk

Коммунальщики убирают территорию возле спортивного центра, пострадавшего от обстрела в Днепре

Коммунальщики убирают территорию возле спортивного центра, пострадавшего от обстрела в Днепре

Фото: Reuters / Mykola Synelnikov

Выставка трофейной военной техники на форуме «Армия-2023» в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Выставка трофейной военной техники на форуме «Армия-2023» в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Агитационный баннер на одной из улиц Донецка

Агитационный баннер на одной из улиц Донецка

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Волонтеры Красного Креста помогают местным жителям эвакуироваться из поселка Купянск-Узловой Харьковской области

Волонтеры Красного Креста помогают местным жителям эвакуироваться из поселка Купянск-Узловой Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели тушат завалы торгового центра в Одессе

Спасатели тушат завалы торгового центра в Одессе

Фото: Reuters / Nina Liashonok

Военнослужащие несут гроб с телом военного медика по площади Независимости в Киеве

Военнослужащие несут гроб с телом военного медика по площади Независимости в Киеве

Фото: Roman Pilipey / AFP

Волонтеры отрабатывают эвакуацию солдат во время военных учений для гражданских лиц недалеко от Киева

Волонтеры отрабатывают эвакуацию солдат во время военных учений для гражданских лиц недалеко от Киева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Военнослужащие добровольческого подразделения «Пятнашка» на полигоне в ДНР

Военнослужащие добровольческого подразделения «Пятнашка» на полигоне в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Женщина торгует на территории разрушенного рынка возле железнодорожного вокзала в Донецке

Женщина торгует на территории разрушенного рынка возле железнодорожного вокзала в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Прохожий оказывает первую помощь женщине, которая была ранена в результате ракетного удара, Запорожье

Прохожий оказывает первую помощь женщине, которая была ранена в результате ракетного удара, Запорожье

Фото: Reuters / Andrii Dubchak

Украинский военнослужащий помогает мальчику надеть бронежилет для фото у волонтерского пункта в центре Киева

Украинский военнослужащий помогает мальчику надеть бронежилет для фото у волонтерского пункта в центре Киева

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Жительница Донецка стоит в доме, пострадавшем от обстрела

Жительница Донецка стоит в доме, пострадавшем от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли

Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Строители обустраивают сквер имени Молодой гвардии в Луганске

Строители обустраивают сквер имени Молодой гвардии в Луганске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военно-медицинский пункт в ДНР

Военно-медицинский пункт в ДНР

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / AFP

Военная техника в ДНР

Военная техника в ДНР

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Здание Дунайского пароходства после воздушной атаки в украинском Измаиле

Здание Дунайского пароходства после воздушной атаки в украинском Измаиле

Фото: Reuters / Nina Liashenko

Рабочие демонтируют советский герб с монумента «Родина-мать» в Киеве

Рабочие демонтируют советский герб с монумента «Родина-мать» в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Танкисты 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ремонтируют боевую технику вблизи линии фронта

Танкисты 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ремонтируют боевую технику вблизи линии фронта

Фото: Anatolii Stepanov / AFP

Указатели в месте расположения одного из тыловых подразделений Ивановской дивизии ВДВ в зоне спецоперации

Указатели в месте расположения одного из тыловых подразделений Ивановской дивизии ВДВ в зоне спецоперации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экстренные службы у башни министерств «IQ-квартала» в деловом центре «Москва-Сити», куда 1 августа врезался беспилотник

Экстренные службы у башни министерств «IQ-квартала» в деловом центре «Москва-Сити», куда 1 августа врезался беспилотник

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Бойцы территориальной самообороны на тренировке в Белгородской области

Бойцы территориальной самообороны на тренировке в Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Подъезд жилого дома в Кривом Роге, разрушенный в результате обстрела

Подъезд жилого дома в Кривом Роге, разрушенный в результате обстрела

Фото: Reuters

Жительница Донецка стоит рядом с телом погибшей соседки

Жительница Донецка стоит рядом с телом погибшей соседки

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

«Москва-Сити» после атаки беспилотниками

«Москва-Сити» после атаки беспилотниками

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасатели работают на месте обстрела в Донецке

Спасатели работают на месте обстрела в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия взрыва ракеты в центре Таганрога

Последствия взрыва ракеты в центре Таганрога

Фото: @golubev_vu

Поврежденное здание Службы безопасности Украины в Днепре

Поврежденное здание Службы безопасности Украины в Днепре

Фото: Reuters / Mykhailo Moskalenko

Последствия атаки беспилотника по бизнес-центру на проспекте Лихачева в Москве

Последствия атаки беспилотника по бизнес-центру на проспекте Лихачева в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Пострадавший во время взрывов в Одессе Спасо-Преображенский кафедральный собор

Пострадавший во время взрывов в Одессе Спасо-Преображенский кафедральный собор

Фото: LIBKOS / AP

Украинский пожарный тушит автозаправку в Константиновке

Украинский пожарный тушит автозаправку в Константиновке

Фото: Genya Savilov / AFP

Разрушенная ферма в Одесской области

Разрушенная ферма в Одесской области

Фото: LIBKOS / AP

Последствия обстрела в Одессе

Последствия обстрела в Одессе

Фото: Reuters / Nina Liashonok

Фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, раненный при обстреле в Запорожской области, доставлен в больницу в Симферополе

Фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, раненный при обстреле в Запорожской области, доставлен в больницу в Симферополе

Фото: Алексей Малашенко / ТАСС

Российский военный держит листовки для агитационного снаряда на Сватовском направлении

Российский военный держит листовки для агитационного снаряда на Сватовском направлении

Фото: РИА Новости

Фрагменты ракеты в Донецке

Фрагменты ракеты в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Люди рядом с телом, лежащим около разрушенного здания в центре Одессы

Люди рядом с телом, лежащим около разрушенного здания в центре Одессы

Фото: Reuters / Stringer

Жительница Николаева убирает осколки разбитого окна

Жительница Николаева убирает осколки разбитого окна

Фото: Reuters / Viktoria Lakezina

Занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на одном из полигонов в зоне спецоперации

Занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на одном из полигонов в зоне спецоперации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Защитные укрепления из мешков с песком в Киеве

Защитные укрепления из мешков с песком в Киеве

Фото: Jae C. Hong / AP

Обломки крылатой ракеты внутри здания в Одессе

Обломки крылатой ракеты внутри здания в Одессе

Фото: Reuters

Последствия атаки на Крымский мост

Последствия атаки на Крымский мост

Фото: Reuters

Тренировка ЧВК «Вагнер» на полигоне возле города Осиповичи (Белоруссия)

Тренировка ЧВК «Вагнер» на полигоне возле города Осиповичи (Белоруссия)

Фото: VoenTV of Belarus / youtube.com

Жилой дом в Киеве, разрушенный в результате падения беспилотника

Жилой дом в Киеве, разрушенный в результате падения беспилотника

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Тренировка по стрельбе для гражданского населения в Киеве

Тренировка по стрельбе для гражданского населения в Киеве

Фото: Jae C. Hong / AP

Раненный в Запорожской области офицер воздушной разведки 47-й бригады украинской армии с женой в госпитале Киева

Раненный в Запорожской области офицер воздушной разведки 47-й бригады украинской армии с женой в госпитале Киева

Фото: LIBKOS / AP

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО под Соледаром

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО под Соледаром

Фото: РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский беседует с командирами батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) во время их возвращения на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский беседует с командирами батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) во время их возвращения на Украину

Фото: Reuters

Работа экстренных служб по устранению пожара, возникшего после обстрела на топливном складе в Макеевке

Работа экстренных служб по устранению пожара, возникшего после обстрела на топливном складе в Макеевке

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Последствия обстрела Львова

Последствия обстрела Львова

Фото: Reuters / Roman Baluk

Взрыв в Макеевке

Взрыв в Макеевке

Фото: Reuters

Разрушенный жилой дом в городе Сумы

Разрушенный жилой дом в городе Сумы

Фото: Sergey Bobok / AFP

Военнослужащие ВС РФ разминируют неразорвавшиеся снаряды в Лисичанске

Военнослужащие ВС РФ разминируют неразорвавшиеся снаряды в Лисичанске

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Медики оказывают помощь раненым украинским военным недалеко от Бахмута

Медики оказывают помощь раненым украинским военным недалеко от Бахмута

Фото: Genya Savilov / AFP

Пункт обмена валют в Донецке

Пункт обмена валют в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Новые дома в Мариуполе

Новые дома в Мариуполе

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Разрушенный ресторан в Краматорске

Разрушенный ресторан в Краматорске

Фото: Narciso Contreras / Anadolu Agency / AFP

Обрушившаяся дамба Каховской ГЭС

Обрушившаяся дамба Каховской ГЭС

Фото: LIBKOS / AP