В Историческом сквере Екатеринбурга до 2073 года заложили капсулу времени

В центре Екатеринбурга в исторический день основания города состоялась церемония закладки новой капсулы времени. Планируется, что ее вскроют только в 2073 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На закладку капсулы времени в Исторический сквер пришло несколько сотен человек. Мероприятие открылось выступлением оркестра «Уралбэнд». Во время церемонии мэр Екатеринбурга Алексей Орлов зачитал текст послания потомкам.

«Сегодня Екатеринбург — это уже не закованный в железо и камень гигант, это город с лицом человека, который способен осмыслить свое прошлое и взять за него ответственность. У него есть смелость выражать свои мысли, активно отстаивать свои убеждения и гражданскую позицию»,— подчеркнул господин Орлов, читая послание.

В капсулу положили 28 предметов, в том числе — энциклопедию Екатеринбурга, купюры и монеты с изображением города, генеральный план до 2045 года, VIP-бейдж на игры ФК «Урал», одежду с логотипом 300-летия и другие.

Напомним, в конце августа сотрудники Музея истории Екатеринбурга в присутствии мэра Алексея Орлова открыли капсулу времени, заложенную в 1973 году. В ней оказались книги о городе, его жителях, революционерах Ленине и Свердлове, а также записи песен и кинопленки. 15 ноября на территории «Уралхиммаша» в Екатеринбурге законсервировали новую капсулу времени.

Ранее «Ъ-Урал» спросил у известных жителей Екатеринбурга, что бы они положили в капсулу времени на следующие 50 лет.

Подробнее — в рубрике «Прямая речь» «90% будут забыты».

Анастасия Таначева

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