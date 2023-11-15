В Екатеринбурге законсервировали капсулу времени, которую вскроют в 2073 году

На территории «Уралхиммаша» в Екатеринбурге законсервировали новую капсулу времени. Ее заложат в центре столицы Урала 18 ноября — в исторический день основания города. Она будет храниться в той же капсуле, что была заложена к 250-летию города в 1973 году.

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Планируется, что капсулу вскроют через 50 лет — в 2073 году, в 350-летие Екатеринбурга. В консервации новой капсулы принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Алексаей Орлов, председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина и другие. Губернатор Куйвашев заложил бейдж главы региона на матчи ФК «Урал».

Сообщается, что в капсулу заложены 28 позиций. Среди них предметы быта, официальная информация о городе, видео- и фотоматериалы. Сообщается, что в капсулу заложили следующие предметы: смартфон с фотографиями празднования 300-летия города, официальные документы и социально-экономические показатели, подборку афиш городских площадок на ноябрь 2023 года, карту города, официальное послание потомкам и многое другое.

Напомним, в конце августа сотрудники Музея истории Екатеринбурга в присутствии мэра Алексея Орлова открыли капсулу времени, заложенную в 1973 году. Из нее извлекли книги о городе, его жителях, революционерах Ленине и Свердлове, а также записи песен и кинопленки.

Полина Хабарова

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