В Екатеринбурге 18 ноября, в исторический день рождения города, заложат новую капсулу времени. Ее планируют вскрыть в 2073 году — спустя 50 лет после закладки. Прошлую капсулу 1973 года от жителей Свердловска вскрыли 30 августа в рамках 300-летия Екатеринбурга. «Ъ-Урал» спросил у известных екатеринбуржцев, что бы они положили в капсулу времени для новых поколений жителей города. Подробнее — в рубрике «Прямая речь».

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Антон Баков, уральский политик и бизнесмен:

Как показывает опыт, старые газеты и письма от неизвестных людей 50-летней давности никого не вдохновляют и не вызывают никакого восторга. Я бы сделал подборку писем не трудовых коллективов, а известных екатеринбуржцев, которые к тому времени уже умрут и кто-то из них, возможно, не будет забыт. Хотя понимаю, что 90% будут забыты. Пусть Россель напишет, Ройзман (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), Мишка Сажаев, конечно, Пантыкин.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови:

Я бы положил икону царской семьи того храма, где я служу, и написал пожелание, чтобы наш город стал большим и многодетным. Чтобы он был молодой, а средний возраст его жителей был самым маленьким, какой возможен. Царская семья (Николая II) последние 78 дней жила в нашем городе, и она является образцом подлинной христианской семьи. У Екатеринбурга все будет хорошо, если он станет городом счастливой семьи и детей.

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Григорий Иванов, президент футбольного клуба «Урал»:

Я бы положил оранжевую форму футбольного клуба «Урал». Думаю, потомкам будет интересно достать ее и изучить, как и нам было бы интересно найти в капсуле времени футбольную форму образца 1973 года. Но ее там не оказалось.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Александр Пантыкин, «дедушка уральского рока»:

Я бы положил в капсулу времени диск, в котором собрал информацию об уникальных событиях культурной жизни Екатеринбурга за последние 50 лет, начиная с 1973 года. Культура является главным определяющим фактором развития общества. Поэтому я бы положил информацию о 35 театрах нашего города, афиши, информацию о фестивалях. Причем диск я бы собрал с холодным носом, с тем, что объективно есть на сегодняшний день, чтобы через 50 лет сравнить, что было и стало. Это будет своеобразная энциклопедия Екатеринбурга. Там обязательно должны быть представлены свердловский рок-клуб, который появился в 1986 году, и то, что касается филармонической музыки.

У нас много творческих людей. Если они напишут письма для капсулы времени — это будет интересное послание в письмах будущим поколениям от деятелей культуры. Мне кажется можно создать электронный талмуд писем будущим поколениям от выдающихся людей Екатеринбурга.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дмитрий Карасюк, уральский писатель и журналист:

Идея с капсулой бессмысленна, потому что в 1973 году не существовало такого объема информации, который загружен в сеть и хранится вечно, поэтому можно было положить туда пару книг, магнитофонные записи, фотографии и картинки. Сейчас любой человек через 30-50 лет может зайти в интернет и увидеть все то, чем мы живем сегодня. Доступность музыки — это и значит ее сохранение. Лучший способ сохранить что-то — это раздать максимально большому количеству людей.

Капсула времени не имела своего прямого значения. То, что было засунуто в 1973 году, вряд ли представляло какую-то существенную релевантную выборку мнений и представлений екатеринбуржцев об их времени. Я сам жил в 1973 году и то, что сейчас вынуто из капсулы, очень мало соответствовало моему представлению о том времени.

Фото: Антон Бутаков / vk.com

Антон Бутаков, главный режиссер Центра современной драматургии:

Я бы ничего не положил. Я не знаю, как можно материализовать любовь, что бы наши предки знали, что в этот безобразный, ковыляющий год, она была.

Фото: соцсети Александра Лакедемонского

Александр Лакедемонский, главный редактор «Областной газеты»:

Что в ней должно быть? Да что угодно, передающее время, атмосферу, настроения. Носители с новостями Шеремета или видеонарезкой ключевых торжеств 300-летия Екатеринбурга. Майским военным парадом или фестивалем университетского спорта. Тактическая разгрузка с патриотической символикой. Гитара Новикова с автографом. Календарь «ОГ»-2023 с карикатурами Макса Смагина или любая из чудесных книг «Ъ-Урал» про город и регион. Или даже любимая мною сигаревская «Страна ОЗ». Главное не врать.

Фото: Предоставлено Алексеем Вихаревым

Алексей Вихарев, депутат Екатеринбургской гордумы:

Рисунок дочки — Екатеринбург будущего. Чтоб с внуками посмотрели, что сбылось, и как представлялся 2073 год из сегодняшнего дня.

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