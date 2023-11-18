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Коммерсантъ FM
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Рублев проиграл Звереву на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Александру Звереву из Германии в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу немца.

Андрей Рублев

Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Россиянин проиграл во всех матчах группы. Ни Андрей Рублев, ни Александр Зверев не вышли в 1/2 финала турнира. В Красной группе первые два места заняли испанец Испанец Карлос и россиянин Даниил Медведев. Они сыграют с сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Янником Синнером соответственно.

26-летний Рублев — пятая ракетка мира. Победитель 14 турниров ATP, олимпийский чемпион в миксте, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе российской сборной. 26-летний Зверев — седьмая ракетка мира. Победитель 21 турнира ATP, олимпийский чемпион в одиночном разряде, двукратный победитель Итогового турнира ATP.

Итоговый турнир ATP — соревнование лучших теннисистов в сезоне, проводится в итальянском Турине. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

О вылете с турнира Андрея Рублева — в материале «Ъ» «Андрею Рублеву закрыли полуфинал».

Леонид Уварчев

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