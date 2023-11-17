В Черном море уничтожили группу десанта и семь беспилотников у берегов Крыма

В Черном море уничтожили быстроходный катер «Виллард» с группой украинских десантников и семь безэкипажных катеров, следовавших по направлению в Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Цели были обнаружены во время воздушного патрулирования юго-западной части акватории Черного моря. Все объекты уничтожили из штатного оружия морской авиации Черноморского флота, отметили в ведомстве.

Ранее десантники ВСУ попытались высадиться в Крыму 4 октября. Группа десанта, направлявшаяся к мысу Тарханкут была уничтожена воздушно-космическими силами РФ.

Анастасия Донскова

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