Путин пообещал поддержать запрет иностранных слов на рекламных вывесках

Президент Владимир Путин пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ. С такой просьбой на пленарном заседании Петербургского международного культурного форума к нему обратилась председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«Конечно, поддержим ваш законопроект. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно»,— сказал Владимир Путин, отвечая госпоже Ямпольской (цитата по ТАСС).

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре девятью депутатами от фракции «Единой России», среди которых главы комитетов по культуре, по экономической политике, по строительству и ЖКХ, а также по информационной политике Елена Ямпольская, Максим Топилин, Сергей Пахомов и Александр Хинштейн.

Авторы инициативы настаивают на обязательном использовании русского языка в «коммерческом обозначении» и на ограничении использования иностранных слов в «информации для публичного ознакомления потребителей», если речь не идет о товарных знаках. Сейчас законодательство позволяет использовать иностранные слова, если они снабжены сносками на русском языке того же размера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Русский язык вновь поддержали словом».

Полина Мотызлевская