Путин заявил, что сексуальные меньшинства тоже являются частью общества

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, заявил, что сексуальные меньшинства также являются частью общества, и их представители тоже имеют право побеждать, например, на различных конкурсах в сфере культуры.

«Они тоже, эти темы и эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать. Потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему»,— отметил, в частности, господин Путин.

При этом, по мнению президента, в странах Запада существует некая тенденция: чтобы что-либо выиграть, «нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров, и каких-то еще трансформаторов».

Напомним, ранее Минюст РФ попросил Верховный суд запретить в России «международное движение ЛГБТ».

Также в рамках Культурного форума Владимир Путин высказался о роли «вульгарной глобализации» в культуре.

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