Владимир Путин высказался о роли «вульгарной глобализации» в культуре

Президент России Владимир Путин выступил с речью на Санкт-Петербургском культурном форуме. Он обсудил тему обеднения культур в современном мире.

Глава государства назвал культурное разнообразие величайшим благом. При этом причину проблем современного общества господин Путин видит в «претензии отдельных сил на исключительность», в том числе и в плане культуры. Российский лидер добавил, что ряд стран выражают пренебрежению к культурным ценностям.

«Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал»,— заявил президент РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин посетит Форум объединенных культур.

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