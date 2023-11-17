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Путин анонсировал реставрацию Триумфальной арки в Пальмире

Президент России Владимир Путин анонсировал восстановление Триумфальной арки в Пальмире. Проводить реставрацию будут российские и сирийские специалисты.

«Мы видим много результатов освобожденной Пальмиры. Теперь готов проект реставрации Триумфальной арки. Я надеюсь, она скоро начнется»,— сказал господин Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в 2016 году после освобождения Пальмиры специалисты из Института истории материальной культуры (ИИМК) обследовали руины и создали проект восстановления памятника. Владимир Путин также поддержал идею проведения реставраций памятников и в других горячих зонах, например в Ираке.

Триумфальную арку III века н.э. в 2015 году взорвали боевики ИГИЛ (признано террористическим и запрещено в РФ). После взрыва от арки остались только крайние пилоны боковых пролетов, остальная часть сооружения была повреждена или безвозвратно утрачена.

В конце 2021 года в Сирии работала российская экспедиция, которая составила план восстановления Триумфальной арки. В апреле текущего года в ИИМК заявили, что ее реставрация начнется осенью.

Петр Бузлаев

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