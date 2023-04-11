Петербург начнет реставрацию Триумфальной арки Пальмиры в Сирии к осени этого года

Петербургские специалисты завершили работу по созданию проекта реставрации Триумфальной Арки Пальмиры, которая пострадала в 2015 году в результате действий террористов. Работы планируют начать в августе-сентябре этого года. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Проект был одобрен учеными советов Института истории материальной культуры РАН, Эрмитажа и Московского архитектурного института. В мае пройдет обсуждение реставрации группой международных экспертов в Дамаске, после этого документы отправят на согласование в ЮНЕСКО.

Руководит научно-практической частью проекта Центр спасательной археологии ИИМК РАН под руководством Натальи Соловьевой. В состав коллектива также вошли специалисты Архитектурного бюро «Студия 44» Никиты Явейна, Архитектурной мастерской Максима Атаянца, ученые СПбГУ, члены Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), Союза реставраторов Санкт-Петербурга, представители петербургских компаний. По их словам, реставрация продлится около трех лет.

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