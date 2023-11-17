Минюст Грузии: вопрос освобождения Саакашвили ради членства в ЕС не обсуждается

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе в ходе выступления в парламенте заявил, что руководство страны не намерено освобождать экс-президента республики Михаила Саакашвили ради интеграции в Евросоюз. По его словам, между осужденным Михаилом Саакашвили и вступлением Грузии в ЕС нет ничего общего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Нет ничего общего у интеграции Грузии в Евросоюз с осужденным Саакашвили, соответственно, этот вопрос (освобождения Саакашвили.— ''Ъ'') не рассматривается»,— сказал господин Брегадзе (цитата по ТАСС). Он добавил, что в случае улучшения состояния здоровья господина Саакашвили он будет переведен обратно в тюрьме из частной тбилисской клиники «Вивамед», в которой находится с мая 2022 года.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала совету ЕС предоставить статус кандидата на вступление в сообщество. Правящая партия «Грузинская мечта» назвала это своей заслугой и обвинила главное оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД), созданное господином Саакашвили, в том, что оно мешало сближению Грузии с Европой. В декабре 2022 года Европарламент заявлял, что не одобрит ЕС заявку на членство, если Михаил Саакашвили умрет в тюрьме.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЕС в конце тоннеля».