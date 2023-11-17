В Ярославле полиция проверяет информацию об избиении ребенка

В Ярославле полиция начала процессуальную проверку по информации, согласно которой мужчина несколько раз ударил ребенка во время прогулки с собаками. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшая собака

Фото: Жесть Ярославль / «Вконтакте» Пострадавшая собака

Фото: Жесть Ярославль / «Вконтакте»

В соцсетях местная жительница рассказала, что вечером 11 ноября дочь гуляла с собакой, на которую напала другая собака. Когда ребенок начал разнимать животных, хозяин второй собаки отпустил ее с поводка. «Она набрасывается уже на мою дочь, рвет ей сумку. Дочь плачет, просит мужчину помочь, вместо этого хозяин собаки наносит удары в голову моей дочери такой силы, что ломаются наушники, на этом он не останавливается, начинает пинать ее в ногу, ударяет в спину»,— написала женщина. Она пояснила, что у дочери зафиксированы черепно-мозговая травма и синяки на теле.

Полиция начала проверку по информации из СМИ о причинении вреда здоровью ребенка, а прокуратура поставила ситуацию на контроль.

«Инцидент произошел вечером 11 ноября текущего года около одного из многоквартирных жилых домов по улице 1-й Шоссейной г. Ярославля. Со слов матери пострадавшей, школьница стала разнимать дерущихся собак, а хозяин одной из них вместо помощи девочке несколько раз ее ударил»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Алла Чижова