В Пулково нашли фрагменты шасси самолета, вылетевшего в Сочи

Сотрудники аэропорта Пулково обнаружили на взлетно-посадочной полосе фрагменты колеса шасси авиалайнера, вылетевшего в Сочи. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».

Рейс выполнял самолет авиакомпании «Победа». Посадка в аэропорту Сочи прошла успешно, пострадавших нет.

«По данному факту проводится проверка. Представители авиакомпании "Победа" в аэропорт Пулково не обращались»,— цитирует издание заявление представителя Пулково.

Ранее руководство «Победы» пожаловалось в Минтранс на качество содержания ВПП в ряде городов РФ. По заявлению авиаперевозчика, самолеты «Победы» регулярно получали повреждения шасси при посадке в аэропортах Внуково и Пулково, Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми. В 2019 году перевозчик зафиксировал 104 случая повреждения колес шасси на взлетно-посадочных полосах российских аэропортов.

Анастасия Донскова

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