Число умерших в Тюменской области снизилось на 6,4%

В Тюменской области в период с января по сентябрь 2023 года умерли 12 тыс. человек, что на 6,4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Как следует из данных Тюменьстата, в этот период в регионе родились чуть более 13,1 тыс. человек. Уровень рождаемости снизился на 0,2%.

На 1 тыс. населения число умерших сократилось на 0,7% к прошлому году — до 10,0%. Отмечается, естественный прирост населения составил более 1,1 тыс. человек (в аналогичный период прошлого года — 533 человека).

Напомним, за пять лет в регионе число многодетных семей увеличилось почти на треть — до 36,6 тыс. Всего количество семей с детьми в регионе составляет более 264 тыс.

Полина Хабарова

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