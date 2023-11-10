Число многодетных семей в Тюменской области за пять лет увеличилось на треть

За пять лет в Тюменской области число многодетных семей увеличилось почти на треть — до 36,6 тыс. Всего количество семей с детьми в регионе составляет более 264 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принцип «чем больше детей в семье — тем больше поддержка», по мнению Александра Моора, должен действовать как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Принцип «чем больше детей в семье — тем больше поддержка», по мнению Александра Моора, должен действовать как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

По данным Росстата, в январе — августе 2023 года в регионе родились более 11,6 тыс. детей. На 1 тыс. населения регион занимает 11 место среди 89 регионов России. В Уральском федеральном округе Тюменская область занимает третье место.

«Такие показатели радуют. Семьи с ребятишками и впредь смогут рассчитывать на нашу помощь. Ведь дети — залог успешного будущего России»,— отметил Александр Моор.

По мнению Александра Моора, принцип «чем больше детей в семье — тем больше поддержка» должен действовать как на федеральном, так и на региональном уровнях. Об этом господин Моор рассказал на парламентских слушаниях «Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика», которые прошло в Совете федерации РФ под председательством Валентины Матвиенко.

Валентина Матвиенко выступила с инициативой направить президенту Владимиру Путину предложение об объявлении в РФ Года семьи, а также о разработке комплексного документа — Национальной стратегии действий в интересах семей. По словам госпожи Матвиенко, позитивный опыт Тюменской области должен быть использован в других регионах страны.

Полина Хабарова

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