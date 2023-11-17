Жители Фарфоровского поста просят Путина не сносить их дома из-за строительства ВСМ

К президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить их дома от сноса обратились жители исторического квартала Фарфоровского поста, прилегающего к железной дороге и зданию вокзала станции «Фарфоровская». Граждане боятся, что их дома будут снесены в ходе строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Градозащитный портал «Живой город» / Telegram-канал Фото: Градозащитный портал «Живой город» / Telegram-канал

«Проектом строительства ВСМ предусмотрен снос наших домов. По закону нас переселят в пределах Петербурга. То есть, возможно, на самую окраину города, в гетто Шушар или Парнаса, где в принципе нет общественного транспорта, а в центр откуда жители выезжают раз в месяц»,— говорится в обращении граждан, опубликованном на портале «Живой город».

«Мы не выступаем против строительства магистрали. Мы понимаем всю значимость стратегических инфраструктурных проектов. Однако мы просим сохранить нам наши дома. Не выбрасывать нас на улицу»,— пишут жильцы исторических домов.

Градозащитники отмечают, что проект строительства ВСМ предусматривает демонтаж всей первой линии домов Фарфоровского поста — это жилые краснокирпичные дореволюционные здания, в этом году признанные выявленным объектом культурного наследия. Жители уже собрали 120 подписей с просьбой скорректировать проект. Обращение с подписными листами направлено в администрацию президента РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов уже предоставил РЖД несколько участков для возведения высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва. Постановления коснулись участков на улицах Самойловой и Салова, в 1-м Рыбацком проезде и на Софийской улице.

Также стало известно, что строительство ВСМ поддержали представители шести регионов, через которые пройдет железная дорога.

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