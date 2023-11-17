Россия закроет визовые центры во Франции с 24 ноября

Посольство России во Франции сообщило о закрытии визовых центров с 24 ноября. Для оформления виз будет необходимо обращаться в российское консульство, канцелярию России в городе Вильфранш-сюр-Мер, генконсульство в Страсбурге или Марселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Hartmann / Reuters Фото: Christian Hartmann / Reuters

Визовые центры России прекратят деятельность в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге, говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. Отмечается, что прием посетителей для оформления виз ведется только по электронной записи. С 1 августа 2023 года Россия начала выдачу электронных виз, с ней иностранные граждане могут находиться в РФ 16 суток.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сервисный сбор после этого увеличился с €35 до €80, а срок рассмотрения анкет — с 15 до 45 дней. Девять стран Евросоюза также прекратили выдачу шенгенских виз гражданам России. Среди них Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Петр Бузлаев