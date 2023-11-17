Ульяновская область готовит инициативу по ограничению роста налога на имущество

Правительство Ульяновской области совместно с «Опорой России» обещает выйти на федеральный уровень с инициативой об установлении ограничений роста налога на имущество для предпринимателей при изменении кадастровой оценки объектов. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Алексей Русских, заметив, что также регионом выдвинута инициатива по снижению ставок по налогам для предпринимателей, которые собираются легализовать свою деятельность, «и “Опора России” поддерживает регион в этом вопросе». В пятницу Алексей Русских провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, на которой обсудил инициативы по поддержке бизнеса в Ульяновской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в середине октября предприниматели региона направили губернатору региона Алексею Русских обращение, в котором просили не допустить резкого увеличения налоговых платежей вследствие значительного роста кадастровой стоимости недвижимости после произведенной переоценки. Кадастровая стоимость недвижимости после переоценки выросла в несколько раз, а в некоторых случаях — в десятки и даже в 100 раз. В несколько раз также выросла кадастровая стоимость совсем развалившихся объектов. Так, к примеру, у развалившегося и закрытого здания бывшего магазина в селе Жадовке кадастровая стоимость выросла до 35 млн руб. Предприниматели считают, что никто не проверял фактическое состояние объектов и принятая оценка далека от рыночной.

В региональном минимущества отменять итоги отчета по переоценке кадастровой стоимости не намерены.

В начале ноября Алексей Русских, отметив, что «мнение бизнес-сообщества послужило основой для детального изучения вопроса», заявил, что «пока кадастровая оценка не будет принята к налоговому учету в 2024 году» и «результаты кадастровой оценки, полученные в этом году, не будут применяться для формирования налогооблагаемой базы в 2024 году». При этом глава региона предложил предпринимателям в течение 2024 года выверить информацию по всем объектам, «тщательно отработать перечисленные проблемы, чтобы уже с 1 января 2025 года с пониманием войти в новый налоговый период».

Заметим, в Ульяновской области для юрлиц и ИП принята максимальная ставка налога (2% от кадастровой стоимости) в то время как во многих регионах России для бизнеса установлена льготная ставка в 1,5%.

Сергей Титов, Ульяновск