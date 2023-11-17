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В Сочи тренер личностного роста осуждена за вымогательство

Центральный райсуд Сочи приговорил интеллект-тренера Снежану Балес к условному сроку за вымогательство под угрозой распространения компрометирующих сведений, приговор опубликован в картотеке суда. Летом этого года женщина потребовала у директора магазина-пекарни 350 тыс. руб., обещая в противном случае пожаловаться в Роспотребнадзор на то, что в пекарне появились тараканы.

Снежана Балес признала вину и пояснила, что действовала под влиянием эмоций. По словам женщины, она часто покупает своей дочери кондитерские изделия в пекарне, но однажды вечером она заметила и засняла на видео, что по прилавку бегают тараканы. Госпожа Балес встретилась с женщиной – директором пекарни, которая извинилась и объяснила, что в этом году многие заведения общепита столкнулись с тем, что обычные методы уничтожения насекомых не помогают. Снежана Балес сообщила собеседнице, что после употребления продуктов из пекарни ее дочь начала болеть, тогда директор предложила ей компенсацию в сумме 5 тыс. руб. Интеллект-тренер возмутилась этой суммой и заявила, что ее моральный вред гораздо больше.

В течение нескольких дней госпожа Балес вела переговоры с руководством пекарни, обещая написать жалобу в Роспотребнадзор и распространить компрометирующее видео в социальных сетях. В итоге женщина согласилась на компенсацию в размере 350 тыс. руб. При получении денежных средств Снежана Балес была задержана.

Анна Перова, Краснодар

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