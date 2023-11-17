МТС готов отменить плату за раздачу мобильного интернета

Оператор связи МТС сообщил Федеральной антимонопольной службе, что компания готова отменить плату за раздачу мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим с пользователей тарифов с неограниченным трафиком перестанут взимать плату за то, что они делятся интернетом с другими владельцами смартфонов или раздают его на свои устройства.

«С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении срока исполнения предупреждения для компании. Так, соответствующие настройки в тарифных планах у всех абонентов будут реализованы не позднее 29 февраля 2024 года»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там добавили, что это не должно стать причиной для повышения оператором цен на тарифы связи. ФАС указал, что раздача интернета не является услугой компании, а лишь одной из функций устройства пользователя.

Ранее «Ъ» писал, что МТС отменит плату за раздачу интернета с телефонов. Тогда еще не могли указать точные сроки, когда пользователей освободят от этих расходов.

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