Жители Воронежской области задолжали фонду капремонта более 110 млн рублей

В январе-октябре 2023 года фонд капитального ремонта (ФКР) Воронежской области направил в суды 8 517 заявлений о взыскании с физических лиц задолженности на сумму 110,4 млн руб. Об этом сообщили в ФКР.

Также фонд подал к юрлицам, владеющим помещениями в многоквартирных домах, 159 претензий и исков о взыскании неуплаченных взносов на 22,3 млн руб.

Таким образом, общая задолженность по региону составляет 132,7 млн руб.

Представители ФКР добавили, что направляют неплательщикам взносов досудебные уведомления с требованием погасить задолженность до 30 декабря 2023 года. Если они успеют сделать это, региональный оператор спишет пени и отзовет иск. Также можно заключить соглашение о предоставлении рассрочки на погашение долга на срок до 12 месяцев.

Напомним, что в Воронежской области в начале года приняли программу капремонта многоквартирных домов на 2023-2052 годы взамен документа 2014-2044 годов. Причиной стала невозможность выполнения старой программы в намеченные сроки из-за необъективной оценки требуемых работ и средств: она основывалась на нормативных сроках ремонта без учета объективной необходимости.

О новой программе капремонта домов в Воронежской области, рассчитанной на 2023-2052 годы, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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