В Нижегородской области в 2023 году составили 18 протоколов за запуск дронов

В 2023 году нижегородский полицейские составили 18 протоколов за запуск беспилотных летательных аппаратов без разрешающих документов. Материалы дел они передали в региональное подразделение Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На днях губернатор Нижегородской области внес изменения в указ от 28 октября 2022 года, запрещавший использование беспилотников на территории региона. Теперь дроны разрешено запускать в интересах органов госвласти, МСУ и подведомственных им организаций, предприятий энергетики, нефтяной отрасли и лесного хозяйства.

Как теперь будут летать беспилотники в Нижегородской области, подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «В Нижегородской области ослабили запрет на использование беспилотников».

Ирина Андреева