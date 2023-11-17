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В Нижегородской области в 2023 году составили 18 протоколов за запуск дронов

В 2023 году нижегородский полицейские составили 18 протоколов за запуск беспилотных летательных аппаратов без разрешающих документов. Материалы дел они передали в региональное подразделение Росавиации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На днях губернатор Нижегородской области внес изменения в указ от 28 октября 2022 года, запрещавший использование беспилотников на территории региона. Теперь дроны разрешено запускать в интересах органов госвласти, МСУ и подведомственных им организаций, предприятий энергетики, нефтяной отрасли и лесного хозяйства.

Как теперь будут летать беспилотники в Нижегородской области, подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «В Нижегородской области ослабили запрет на использование беспилотников».

Ирина Андреева

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