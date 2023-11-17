Глава Волоколамска Михаил Сылка ушел в отставку

Глава подмосковного города Волоколамска Михаил Сылка объявил об уходе в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Причины ухода в отставку он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Волоколамского района Фото: пресс-служба администрации Волоколамского района

«Дорогие Волоколамцы! Сегодня я завершаю свою работу на посту главы Волоколамского городского округа. Мы с вами вместе, рука об руку, трудились пять лет»,— написал Михаил Сылка.

Волоколамск находится в 92 км от МКАД. В городе проживают 18 тыс. человек. Недалеко от города находится мусорный полигон «Ядрово».

В марте 2018 года на мусорном полигоне произошел выброс свалочного газа. Это привело к массовому отравлению жителей и последующим массовым протестам. Осенью того же года новым главой назначили Михаила Сылку, который до этого был замминистра экологии Московской области.

Анастасия Ларина