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Коммерсантъ FM
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Глава Волоколамска Михаил Сылка ушел в отставку

Глава подмосковного города Волоколамска Михаил Сылка объявил об уходе в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Причины ухода в отставку он не назвал.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского района

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского района

«Дорогие Волоколамцы! Сегодня я завершаю свою работу на посту главы Волоколамского городского округа. Мы с вами вместе, рука об руку, трудились пять лет»,— написал Михаил Сылка.

Волоколамск находится в 92 км от МКАД. В городе проживают 18 тыс. человек. Недалеко от города находится мусорный полигон «Ядрово».

В марте 2018 года на мусорном полигоне произошел выброс свалочного газа. Это привело к массовому отравлению жителей и последующим массовым протестам. Осенью того же года новым главой назначили Михаила Сылку, который до этого был замминистра экологии Московской области.

Анастасия Ларина

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